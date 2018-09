Borsellino: tre poliziotti a giudizio per depistaggio a ventisei anni dalla strage

Il gip di Caltanissetta Graziella Luparello ha rinviato a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo, accusati del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. A ventisei anni dalla strage del giudice divenuto, assieme al collega Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia, le indagini fanno registrare un nuovo colpo di scena.





Per l’accusa i poliziotti avrebbero confezionato una verità di comodo sulla fase preparatoria dell’attentato e costretto il falso pentito Vincenzo Scarantino a fare nomi e cognomi di persone innocenti. Un piano costato la condanna all’ergastolo a sette innocenti scagionati, una volta smascherate le menzogne, dal processo di revisione che si è concluso a Catania nel luglio del 2017.



La svolta nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta è dovuta alle rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza grazie alle quali si è riusciti ad individuare i veri artefici della fase preparatoria della strage.