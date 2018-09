Nodo manovra, Di Maio: "Mattarella non si preoccupi"

"Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo debito". Così Luigi Di Maio risponde al monito del Capo dello Stato sull'equilibrio dei conti.



"Conti in ordine sì, ma senza austerità e tagli lineari che hanno già dimostrato - non solo in Italia - di essere una ricetta fallimentare. Sarà la prima manovra espansiva dopo anni di grandi sofferenze per il nostro Paese. #ManovraDelPopolo", gli fa da sponda su Twitter Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera.