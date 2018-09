Di Maio: "Arriva team Mani di forbici"

Strizza l'occhio ad un noto film con Johnny Deep, Edward mani di forbice, il vicepremier Di Maio, impegnato nella battaglia contro gli sprechi. "Ora nasce il team Mani di forbice per tagliare tutto il possibile: d'altra parte stiamo prendendo a prestito un po' di soldi per finanziare due programmi elettorali che soddisfano due elettorati". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa.



Aggiungendo: "Il 2,4 di deficit si impone perché abbiamo trovato tanti risparmi da fare ma che andranno a regime l'anno prossimo. Come fanno tante famiglie italiane abbiamo chiesto un prestito che restituiremo" quando le risorse derivanti dai tagli saranno disponibili in cassa.