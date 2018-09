Martina chiama la piazza: "Manifestiamo contro il Governo"

Ha invocato la piazza, per domenica, a Roma. "Domani saremo a Roma in Piazza del Popolo e lo faremo per difendere l'Italia", ha detto sabato il Segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Rtl 102.5.



"Perché con queste scelte Lega e Cinque Stelle vogliono rovinare il nostro futuro. Stanno facendo l'ennesimo condono fiscale. Stanno promuovendo misure assistenzialiste che non produrranno un posto di lavoro in più", ha detto l'esponente di un partito che ha ammazzato il lavoro e tassato all'inverosimile le famiglie.