Abano, assessore alla cultura: "Salvini sei una merda"

"Salvini sei una merda". Così, ad Abano Terme, l’assessore alla cultura e pubblica istruzione, Cristina Pollazzi. Il fatto risale allo scorso 14 agosto, giorno della tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, ed è avvenuto sulla bacheca Facebook dell’ex onorevole e consigliere comunale Vanessa Camani.



L’ex deputata commentò con un post un tweet di Salvini (“In una giornata così triste, una notizia positiva. La nave Ong Aquarius andrà a Malta e gli immigrati a bordo verranno distribuiti fra Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Germania. Come promesso non in Italia, abbiamo già fatto abbastanza. Dalle parole ai fatti”), scrivendo “Sei una merda. Scusate ma non mi viene in mente niente di più educato”.



L'episodio, l'altra sera, è stato discusso a porte chiuse presso la sala del Consiglio comunale di Abano. L’assessore è finita sul “banco degli imputati”. A sostenere “l’accusa”, attraverso una interrogazione, il presidente del parlamentino Stefania Chiarelli. Il tutto a porte chiuse, facendo uscire i cittadini presenti, in applicazione del regolamento dell’organo collegiale che vuole “secretati” gli ordini del giorno e i dibattiti che riguardino persone. Facile che abbia ricevuto una censura.