Mentana sfotte il Bomba: "L'unica dieta che deve fare è dalla politica"

La politica? "E' una delle diete che dovrebbe fare Matteo Renzi". Così il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha risposto ai giornalisti a margine dell'avvio della corsa 'Corri la vita' a Firenze, di cui è stato starter d'eccezione, che ha visto la partecipazione anche del senatore ed ex segretario Pd Matteo Renzi.



Poco prima Renzi ai giornalisti aveva detto di non voler parlare di politica e confermato che parteciperà alla manifestazione del Pd questo pomeriggio a Roma. "La politica è importante - ha detto ancora Mentana - ma è anche importante riuscire a fare delle manifestazioni in cui non ci sia divisione politica. In questo paese si è passati da Avanti popolo, al popolo delle Libertà, alla manovra del popolo. Qui, oggi c'è popolo, senza distinzioni, per una buona causa".