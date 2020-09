Trump? Romperà il silenzio post-elettorale

Il presidente americano Donald Trump non si è impegnato a non rivendicare la vittoria la notte delle elezioni, il prossimo 3 novembre. Il moderatore del primo dibattito presidenziale, Chris Wallace, ha chiesto sia a Trump che allo sfidante democratico Joe Biden se erano pronti a impegnarsi a non dichiarare vittoria la notte delle elezioni, a fronte del fatto che diversi Stati non possono iniziare a contare i voti per posta fino al giorno del voto, e si prevede quindi che ci vorranno giorni per conoscerne l'esito.



"Chiedo ai miei sostenitori di andare ai seggi e di guardare con molta attenzione quello che accadrà", ha detto Trump in risposta alla domanda, aggiungendo "loro imbrogliano", ma senza chiarire chi sarebbero "loro". Come riportato dalla Cbs, Biden ha invece risposto in modo diretto: "Sì", aggiungendo che accetterà i risultati certificati delle elezioni. "Il fatto è che io li accetterò e lo farà anche lui", ha proseguito, sottolineando che qualora non vincesse "accetterò l'esito".