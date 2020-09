Durante il lockdown tanti bambini ricoverati per ustioni

Durante il lockdown e' aumentato il numero dei bambini ricoverati per ustioni a causa di incidenti domestici. A confermarlo durante un'intervista rilasciata via Skype e' il professor Giuseppe Giudice, direttore dell'Unita' di Chirurgia Plastica e Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari: "Il fenomeno ha riguardato non solo gli adulti, ma soprattutto i bambini. Costretti a stare al chiuso, tra quattro mura domestiche, i genitori per distrarre i piu' piccoli si sono inventati attivita' da fare insieme a loro. Diversi incidenti si sono verificati in cucina, con mamme e papa' magari non proprio avvezzi ai fornelli. Sempre durante il periodo del lockdown sono aumentati anche i traumi della mano provocati dal bricolage".