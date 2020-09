Coronavirus, Sip: "Non abbassare guardia per non vanificare sforzi"

"L'auspicio della Societa' italiana di pediatria (Sip) e' quello di non abbassare la guardia, rispettando le raccomandazioni per il contenimento e la diffusione del virus, in maniera da non vanificare gli sforzi ottenuti con grandi sacrifici dal nostro Paese che ci hanno permesso di ottenere il plauso dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms)". Cosi' Alberto Villani, presidente Sip, ha commentato il video postato sull'account Twitter dell'Oms in cui l'Agenzia omaggia l'Italia per il modo in cui ha gestito la pandemia. Il video alterna interviste a Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanita' (Iss), Flavia Riccardo, ricercatrice del dipartimento di Malattie infettive dell'Iss, e Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanita', a spezzoni delle conferenze stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del ministro della Salute, Roberto Speranza.



In quattro minuti e mezzo l'Oms ricostruisce la storia dell'esperienza italiana: dalla scoperta, a Roma, dei primi due turisti cinesi positivi al virus, a quella del primo caso non importato a Codogno, dall'istituzione delle zone rosse al dramma di Bergamo sino alla difficile scelta del lockdown. "L'Italia e' stato il primo paese occidentale ad affrontare l'epidemia da Coronavirus. Il governo e la comunita', a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza", sottolinea l'Oms nel video.