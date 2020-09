"Nel Lazio i vaccini antinfluenzali ci sono, quindi non iniziamo a creare allarmi o ragionare in termini di assalto al vaccino. Non c'e' alcun bisogno di correre, anche perche' l'influenza arrivera' a dicembre". Lo ha detto il vicepresidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti. "I medici e i pediatri si prenderanno in carico l'80-90 per cento dei pazienti previsti per la vaccinazione, e anche quelli non previsti- ha spiegato Bartoletti- C'e' un grande sforzo da parte di tutti, quindi muoviamoci in maniera ordinata ed evitiamo, semmai, di creare assembramenti durante le vaccinazioni". Secondo Bartoletti "i dati sull'influenza che arrivano dall'Australia sono incoraggianti. L'uso di mascherine e il distanziamento hanno fatto si' che fosse una stagione con poche preoccupazioni. E' cio' che mi auguro anche per l'Italia".



Intanto la Regione Lazio ha rimodulato i posti letto a causa dell'aumento di positivi sintomatici al Covid. "Il sistema e' pronto ad affrontare questa situazione, sarei molto preoccupato se non avessimo previsto quanto sta accadendo- ha concluso Bartoletti- E' importante che l'emergenza sia gestibile. Noi stiamo intervenendo sul campo con ogni mezzo e continueremo a farlo ogni giorno".