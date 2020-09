Coronavirus, Bolsonaro: "Aiuti governo non saranno per sempre"

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dichiarato che gli aiuti di emergenza annunciati dal governo per sostenere chi meno ha durante la pandemia da coronavirus "non possono essere per sempre". Lo riferisce il portale di notizie Uol Brasile. Questa puntualizzazione e' giunta all'indomani del suo annuncio di un nuovo programma sociale che ha suscitato reazioni negative negli ambienti finanziari brasiliani. Bolsonaro ha sottolineato che il governo "e' aperto ai suggerimenti" delle forze politiche, assicurando comunque che "la responsabilita' fiscale e il rispetto del tetto della spesa pubblica sono linee guida della politica economica governativa". Via Facebook ha poi ribadito senza mezzi termini che "gli aiuti di emergenza, qualunque cosa pensino i demagoghi ed i comunisti, non possono rimanere in vigore per sempre".



Con un occhio al sostegno delle fasce popolari nella corsa alla rielezione nel 2022, Bolsonaro ha annunciato dal Palacio da Alvorada, sua residenza a Brasilia, che intende utilizzare parte delle risorse del nuovo fondo educativo Fundeb per finanziare un programma sociale che sostituira' il progetto 'Bolsa Familia'. Lanciato nel 2003 dall'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva, 'Bolsa Familia' riguarda aiuti finanziari per le famiglie brasiliane in stato di poverta' con cui garantire la scolarizzazione dei figli e provvedere alla loro vaccinazione. Nel suo post su Facebook Bolsonaro ha assicurato di "non essere preoccupato per una sua rielezione nel 2022".



"La mia crescente popolarita' - ha detto - infastidisce i miei avversari e gran parte della stampa, che etichetta ogni mia azione come una giocata elettorale. "Se non faccio nulla - ha concluso - dicono che taccio. Se faccio, allora penso al 2022. Io invece penso al fatto che abbiamo milioni di brasiliani senza lavoro o reddito, e che il prossimo anno non riceveranno piu' aiuti di emergenza".