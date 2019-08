Afghanistan: assalto dei talebani nel nord, almeno 27 morti

I talebani hanno compiuto un attacco a Kunduz, nel nord dell'Afghanistan, uccidendo almeno 27 persone e prendendo il controllo di diverse aree della città. L'assalto arriva nei giorni in cui si parla con sempre più insistenza dell'avvicinarsi di un accordo di pace con gli Stati Uniti, favorito dai colloqui in corso in Qatar.



Il portavoce talebano, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato in una nota che "i mujaheddin hanno assalito la città da tutti e quattro i confini e hanno preso il controllo di diversi posti di sicurezza e almeno 10 membri delle forze governative sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti". Tuttavia, le autorità afghane hanno affermato che le forze di sicurezza sono pronte a rispondere agli insorti e che le forze di difesa sono state dispiegate in aree chiave della regione.