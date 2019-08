Governo, Gentiloni: "Accelerare gioverebbe a risolvere la crisi"

"Non pretendo uno sprint, ma un'accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando #Rousseau". Lo scrive il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, su Twitter.



E intanto Francesco Boccia, membro della segreteria Pd, commenta: "Il presidente Conte ha tutte le informazioni per prendere le decisioni che inevitabilmente dovrà trarre. La posizione del Pd è cristallina, da questo punto di vista non dobbiamo aggiungere nulla. Pretendiamo chiarezza dal M5S, speriamo arrivi, e anche oggi lavoriamo sul programma e non discutiamo di dicasteri".