Slitta l'incontro Pd-M5S. E già i dem se la fanno sotto...

Di Maio alza la posta? Perché è slittato alle 12 il nuovo vertice PD-M5S, durante il quale si sarebbe dovuto discutere il programma di Governo. Nulla di che, se non fosse che ieri è sembrato vacillare l'accordo per un governo giallorosso dopo le dichiarazioni di Di Maio. A Sinistra i nervi sono chiaramente tesi, ma è evidente che il leader grillino intenda alzare la posta, prima di portare i dem al Governo, convinto come è che sia lui a fare un favore ai comunisti (e in effetti, il M5S è il partito con più voti) e non il contrario, come pensa qualcuno a sinistra.



Saltato dunque il meeting delle 9.30, l'attenzione è adesso puntata su questo nuovo incontro. Ieri Di Maio aveva consegnato una lista di 20 punti al premier incaricato sottolineando che "o si approva il programma M5s oppure è meglio il voto". Confermata anche la consultazione su Rousseau, che dovrà però essere settimana prossima (e meno male che Di Maio, dopo l'incontro con Mattarella, aveva pronosticato un Governo per mercoledì...scorso). Insomma, non tutto è perduto...