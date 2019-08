Crisi di Governo, i leghisti restano alle Commissioni. Ed il Pd schiuma di rabbia

"Mi stupisce che dal PD l’onorevole Morani e la senatrice Valente arrivino ad insultare i parlamentari leghisti che ricoprono incarichi di presidenti delle commissioni parlamentari definendoli ‘buffoni’, perché a loro dire dovrebbero dimettersi in conseguenza del cambio di maggioranza politica a sostegno dell’Esecutivo". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Ricordo all’onorevole Morani e alla senatrice Valente, e a chi come loro non sapesse nulla di materia parlamentare, che il rinnovo della presidenze delle commissioni secondo i regolamenti parlamentari avviene dopo i primi due anni dal loro insediamento", continua.



"E ricordo che le attività e il funzionamento delle commissioni parlamentari, e dei loro organi di presidenza, sono normate dai regolamenti parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e che l’attività, la composizione, l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni parlamentari non hanno alcuna attinenza rispetto al cambiamenti dei Governi e delle relative maggioranze politiche che li sostengono. Se la Morani e la Valente non conoscono neppure i regolamenti parlamentari mi spiace per loro, perché hanno perso una buona occasione per stare zitte", aggiunge.



E conclude: "Oltre tutto basterebbe guardarsi indietro: nella nostra storia repubblicana il nostro Parlamento, specie nella Prima Repubblica, ha assistito a frequenti mutamenti delle maggioranze politiche e nelle composizioni dei Governi eppure nessun presidente di commissione ha mai dovuto dimettersi e i rinnovi sono avvenuti dopo il primo biennio dal loro insediamento come previsto dal regolamento. Studiare prima e parlare poi! A maggior ragione se dalle parole si passa agli insulti...".