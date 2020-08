Incendi: oltre seicento interventi per spegnere i roghi

Salgono ad oltre 600 gli interventi aerei necessari lungo la Penisola per spegnere i roghi in una estate di fuoco con pesanti danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti sulle richieste trasmesse dalle regioni al Dipartimento della Protezione civile, per chiedere l'intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni di spegnimento delle fiamme dal 15 giugno. "Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco - stima

l'associazione - ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo".



"Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, con la caduta del 30% di precipitazioni in meno nei primi sette mesi dell'anno, a preoccupare - precisa l'associazione - è proprio l'azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente. Nelle aree bruciate dall'incendio saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di appassionati ma viene anche a mancare un importante polmone verde. Un costo drammatico che l'Italia è costretta ad affrontare ogni anno su tutto il territorio nazionale perché - conclude la Coldiretti - manca l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio".