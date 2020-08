Migranti a Lampedusa, cominciano i trasferimenti

Due incrociatori della Guardia di Finanza sono approdati in serata nel porto di Lampedusa per cominciare i trasferimenti dall'isola dove attualmente si trovano 1560 migranti tra l'hotspot e la Casa della fraternità gestita dalla parrocchia. Il primo gruppo di 130 profughi partirà in nottata, altri 220 saranno trasferiti domattina. Le operazioni sono in corso alla banchina commerciale del porto.