E adesso arriva anche la Febbre del Nilo

Un uomo di 80 anni è morto per febbre del Nilo all'ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo alla Provincia di Cremona è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Dopo di lui un settantenne e' stato ricoverato dopo ferragosto in terapia intensiva ma le sue condizioni sono migliorate ed ora si trova in pneumologia. "Il paziente sta meglio e stiamo cominciando a pensare al programma di riabilitazione" ha spiegato aggiungendo che "quest'anno e' il secondo ammalato di questa febbre. Purtroppo prima di lui e' stato ricoverato un ottantenne che non ce l'ha fatta".



Non si tratta degli unici casi nella zona già colpita da febbraio dall'epidemia di coronavirus: diversi pazienti sono stati ricoverati nelle ultime settimane anche nel Lodigiano, e un caso di West Nile, virus che si trasmette attraverso la puntura delle comuni zanzare, si e' verificato nel Pavese. "Non c'e' alcun legame con il Covid, tranne il fatto che anche per quello non c'e' cura" ha puntualizzato Bosio. Si tratta di un virus che normalmente non crea grandi problemi, ma in un caso su 150 causa malattie neurologiche.



Il suo nome viene dal distretto di West Nile in Uganda, dove è stato isolato per la prima volta nel 1937 in una donna che soffriva di una febbre particolarmente alta. In seguito è stato trovato negli uomini, negli uccelli e nei moscerini in Egitto negli anni cinquanta, diffondendosi infine anche in altri Paesi. La malattia ha un andamento endemico-epidemico e inizialmente risultava diffusa soprattutto in Africa (specie in Egitto), Medio Oriente, India.