Sicilia, il patto del "Nazarenino" spacca ulteriormente il Partito democratico

Non c'è solo la presidenza della commissione Cultura consegnata da Forza Italia ai renziani a non far dormire sonni tranquilli in casa Partito democratico. Le tensioni interne ai dem sono legate anche al giallo consumatosi in seno alla IV commissione parlamentare dove, numeri alla mano, l'opposizione, ossia Pd e M5s, aveva la maggioranza per eleggere un proprio presidente, mentre a spuntarla è stata, con sette voti su dodici, Giusy Savarino del centrodestra, per la precisione di "Diventerà Bellissima", movimento che fa riferimento al neo presidente della Ragione Siciliana, Nello Musumeci. La matematica conferma che due deputati dell'opposizione hanno votato la candidata del centrodestra.

A denunciare l'ennesimo inciucio sull'asse Berlusconi-Renzi, è stato il deputato regionale Anthony Barbagallo, intervistato da Mario Barresi per La Sicilia: "Non lo dico io, parlano i numeri. Io sono in quarta commissione, dove l’opposizione aveva i numeri per eleggere il presidente: 7 voti su 12. Io, con coerenza, ho votato il candidato dell’opposizione, Trizzino. Ma è stata eletta la Savarino del centrodestra...".

E' il deputato Cateno De Luca (fresco di scarcerazione, dopo l'arresto nei giorni scorsi appena eletto) che suona "a ciaramedda" poco prima dell'inizio dei lavori d'aula, l'emblema di questa Sicilia pirandelliana, più portata a fare teatro e scena che sostanza. Una Sicilia che conosce soltanto quel cambiamento capace di far rimanere tutto com'era prima. Sì, proprio così, cambiare affinché tutto resti immutato. E, considerato il ruolo da protagonista assunto sin dall'inizio della legislatura dal Pd, a ragion veduta non è stato un male che la Lega sia rimasta fuori dal governo regionale: chi non ha voluto i salviniani al governo regionale, sapeva bene che la loro presenza sarebbe stata un ostacolo vero al nuovo patto Pd-Fi, ribattezzato del "Nazarenino".