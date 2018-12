Legge di Bilancio, la leghista Ceruti: "Fine di anni di disastri Pd"

"Approvata definitivamente la manovra di bilancio! Dopo anni di disastri dei governi a guida PD, la Lega, dopo 5 mesi di Governo, mantiene tante delle promesse fatte in campagna elettorale per i cittadini e per le imprese!". Così su Facebook il consigliere regionale del Carroccio al Pirellone, la bresciana Francesca Ceruti.



Che commenta: "Questi alcuni punti della nostra prima Legge di Bilancio dopo 5 mesi di governo:

✔bloccato l’aumento dell’Iva messo a bilancio dal precedente governo

✔ pace fiscale con saldo e stralcio per 5milioni di contribuenti

✔ flat tax al 15% per partite iva fino a 65.000 euro (per oltre 1,5 milioni di contribuenti) e al 20% fino a 100.000 euro (dal 2020)

✔ pensioni a quota 100 (SENZA TAGLI!!) mantenendo, opzione donna, lavoratori precoci

✔fondi per l’assunzione straordinaria di nuove forze dell’ordine (6.000 unità)

✔ 525 milioni di euro per i truffati dalle banche

✔ più soldi per l'Istruzione e per la Ricerca

✔ sblocco utilizzo avanzi di bilancio dei comuni virtuosi, con sblocco di 1 miliardo di investimenti

✔dal 2019 al 2033 stanziati 250 miliardi per il fondo per gli investimenti

✔subito 400 milioni per i piccoli medi comuni sotto i 20mila abitanti

✔ taglio del 32% dei premi Inail per le imprese (riduzione del costo di 1,5 miliardi in tre anni)

✔raddoppio della detassazione dell’Imu sui capannoni industriali

✔riduzione dell’Ires per le aziende dal 24% al 15% purchè gli utili siano reinvestiti (2 miliardi in meno di tasse)

✔ 100 milioni in più per famiglia e disabilità

✔ 100 milioni in più per fondo non autosufficienza

✔ 120 milioni in più sul fondo politiche sociali

✔ 100 milioni per trasporto disabili

✔ 150 milioni per ridurre le liste d’attesa

✔ 500 milioni per le regioni colpite da terremoti e disastri ambientali

✔ 4 miliardi per l’edilizia sanitaria

✔ fondi per il dissesto idrogeologico

✔ 240 milioni all’anno per le Province x edilizia scolastica, ponti e strade

✔per le Regioni sbloccati 80 miliardi di euro bloccati da un contenzioso in cui con il dialogo è stata trovata l’Intesa

✔indicizzazione delle pensioni con aumenti al 100% sotto i 1500 euro e aumento in misura minore sopra i 1500 euro

✔fondi x l’innovazione, start-up, venture capital, Internet of things, blockchain

✔aumentiamo le pensioni x i disabili e fondi x il caregiver familiare

✔uscita dalla Bolkestein per gli ambulanti dopo anni di ansia

✔esclusione dalla Bolkestein per i balneari con una proroga di 15 anni per e costituzione del tavolo tecnico

✔10milioni di euro per il fondo nazionale per la montagna

✔introduzione della vendita diretta di prodotti agricoli propri e di collaborazione da parte degli imprenditori agricoli".