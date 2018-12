Musica italiana senza tempo per salutare il 2018

Il gruppo progressive rock Premiata Forneria Marconi (acronimo PFM), costituito a Milano nel 1970, è finora l'unico a livello nazionale ad aver scalato la “Billboard Hot 100”, cioè la principale classifica dell’industria discografica statunitense. Questa notte suonerà in piazza Garibaldi a Parma per il tradizionale concerto gratuito, offerto dal Comune a tutti coloro che vorranno ritrovarsi a festeggiare insieme la notte del 31 dicembre.





Dopo un anno di successi riscossi ancora una volta in tutto il mondo, la band porterà sul palco una speciale esibizione dal titolo “Il Suono del Tempo”. Nell’attuale formazione a sette, composta da Franz Di Cioccio alla voce, batteria e percussioni, Lucio Fabbri, alla tastiera, chitarra e violino, Patrick Djivas, al basso, Roberto Gualdi, alla batteria, Alessandro Scaglione, alla tastiera e voce, Marco Sfogli alla chitarra elettrica e Alberto Bravin, per voce, chitarra acustica e tastiere aggiuntive, la PFM suonerà i brani più celebri del suo vastissimo repertorio e alcuni tratti dal nuovo album Emotional Tattoos. In passato hanno fatto parte del gruppo milanese altrettanto apprezzati musicisti come Mauro Pagani e Franco Mussida.





Il concerto avrà inizio alle ore 23 e, dopo aver festeggiato la mezzanotte con il pubblico della piazza, proseguirà sino all’una di notte con un percorso musicale di ricerca e di riscoperta delle radici della musica prog e pop italiana, con la consueta interpretazione energica, eclettica ed espressiva targata PFM. Una delle caratteristiche del gruppo, infatti, così come della maggior parte delle altre formazioni ancora attive della scena progressive tricolore, è lo stile distintivo che combina la potenza espressiva del rock, combinata con la musica barocca e classica, il tutto in un contesto di virtuosismo e sperimentazione. Selezione artistica quindi identitaria e di grande qualità, ben diversa da quelle “pensate” da altre amministrazioni comunali, anche importanti come Roma, nelle quali per la colonna sonora della notte di San Silvestro sono stati convocati Dj, rapper o autori di prodotti commerciali che ben poco hanno a che fare con la tradizione e l’eccellenza musicale italiana.





L’evento è organizzato dal Comune di Parma e ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna.