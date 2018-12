Macron come Hitler: Le Monde si deve scusare

Nuove scuse di Le Monde ai lettori per la controversa copertina di Emmanuel Macron in una composizione grafica che molti lettori hanno associato a quella usata da Hitler nei manifesti della propaganda nazista.



In un editoriale, intitolato "Nostro errore e nostra responsabilità", il direttore Jérôme Fenoglio ha ammesso che "aver attinto al vocabolario visivo di una corrente estetica dell'inizio del XX secolo, il costruttivismo, che ha impregnato le rappresentazioni delle dittature, non è stata una buona scelta" per la rivista "M le magazine du monde".





"Abbiamo peccato di discernimento nell'approvazione di questa copertina che non corrispondeva appieno alla storia dedicata a Emmanuel Macron in questo numero - ha aggiunto - quindi ci siamo scusati, sabato, con i lettori che sono rimasti scioccati. Riteniamo che, per un giornale, riconoscere i propri errori porti ad aumentare la propria libertà di informazione e la propria credibilità nel realizzarla".