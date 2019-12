Italia nucleare? Il Governo smentisce (i Verdi)

"In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa relative al trasferimento di armamento nucleare dalla Turchia all'Italia, si rende noto che le stesse risultano totalmente prive di fondamento. Si sottolinea inoltre che ogni aspetto relativo alla postura 'nucleare' in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i Paesi membri". Così, in una nota, il Ministero della Difesa.