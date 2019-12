"Pasionaria" No Tav, il procuratore: "Applicata la legge con rigore"

"Il mio Ufficio ha applicato con rigore, come fa ogni giorno, le norme che ci sono date e che sono presidio di legalità e di imparzialità". Così il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo in merito alla carcerazione di Nicoletta Dosio, la storica pasionaria No Tav, "nei cui confronti ieri - scrive il procuratore generale in una nota - ho personalmente emesso il provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena e, contemporaneamente, ho ordinato che la stessa venisse condotta in carcere per espiare la pena che le è stata inflitta con sentenza definitiva".



"Ho letto espressioni di pesante critica, del tutto legittime, ovviamente, nei confronti del provvedimento e delle norme di procedura che regolano la materia e che hanno determinato l'esecuzione. Critiche - sottolinea - che appaiono, però, infondate ed anche inappropriate. La signora Dosio ha avuto molte possibilità di scelta, decisioni, esclusivamente sue, che, come per ogni altro condannato in situazione simile, le avrebbero consentito di non espiare la pena in carcere".



"Dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione, disposta dal mio Ufficio, ha avuto trenta giorni di tempo per chiedere una delle misure alternative previste dal nostro ordinamento. Non lo ha fatto; anzi, ha pubblicamente proclamato di non avere alcuna intenzione di presentare istanze", ha concluso.