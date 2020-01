Matteo Salvini alla Berghem Frecc di Albino

" Per noi la politica deve tornare a essere servizio", " noi al governo ci torniamo con il voto degli italiani, non con i giochino di palazzo" sono le parole con cui Matteo Salvini inizia il suo comizio alla Berghem Frecc di Albino in provincia di Bergamo. Il capo della Lega, accolto con entusiasmo e calore, sale sul palco e comincia dall'analisi politica delle elezioni regionali in Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna e Piemonte dove il partito ha vinto. E in vista delle prossime votazioni che si terranno in Emilia Romagna e in Calabria rispettivamente il 26 gennaio:" Oggi ero a Bologna e ho incontrato sessanta candidati" commenta. " Non sarà una battaglia facile ma vinceremo" sostiene convinto dal palco del centro sportivo di Albino. "Dopo settant'anni l'Emilia sceglierà il cambiamento" prosegue prima di spendere qualche parola sulla Toscana che andrà al voto il prossimo maggio. Nel corso del comizio il leader ha criticato l' amministrazione di Virginia Raggi con particolare attenzione ai sempre più frequenti episodi di autobus che si incendiano. " E i Cinque Stelle dicono di volerla ricandidare". Se Roma è mal governata, la tassa sulla plastica mette in difficoltà le imprese italiane. Queste ultime, già colpite dall'elevata pressione fiscale, sono costrette a delocalizzare altrove come nel caso di un'azienda siciliana con trecento dipendenti e visitata da Stefano Candiani. Ma non finisce qui. Salvini sostiene che il governo giallo- rosso prima va a casa e meglio è perché fa solo danni nei confronti del Paese. Che dire della cedolare secca? Eliminata così come il blocco della flat tax. Quest'ultima, introdotta dalla Lega, sarà una delle proposte che il partito di Salvini presenterà insieme al documento per combattere l' antisemitismo. Il Capitano si mostra preoccupato in merito al discorso di fine anno di Conte. Spera che non venga abolita quota 100 e reintrodotta la legge Tornerò ma soprattutto si augura che non si cancelli il decreto sicurezza e favorire l'apertura dei porti. Prima di giungere alle conclusioni il politico si sofferma sul mondo del lavoro, del precariato con un occhio di riguardo alle donne incinta ( che spesso devo o stare a casa senza la possibilità di lavorare) e al garante dei poliziotti. Tra un discorso è un altro Salvini annuncia le prossime tappe. Sarà da Bormio ( 2 gennaio) dove inizierà il suo primo comizio dell'anno. Seguiranno Bologna e Faenza ( 5 gennaio) e di nuovo Bologna ( 6 gennaio) . In occasione dell'Epifania saranno donati regali ai figli dei poliziotti. Al termine della serata Matteo rivolge un messaggio ai suoi elettori:" Grazie, insieme vinceremo questa battaglia!"