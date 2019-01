Omicidio Pamela, il Procuratore: "Fu frustata"

A un anno dall'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi, il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio definisce "una frustata" l'effetto del massacro anche sugli inquirenti. Al via il 13 febbraio il processo in Assise per Innocent Oseghale, 30enne pusher nigeriano: ammette di aver smembrato il corpo ma nega stupro e omicidio della ragazza. Come se fosse meno grave.





"Riteniamo d'aver costruito - dice Giorgio - in tempi investigativi ragionevoli, un'ipotesi accusatoria frutto di accurate indagini, evitando ipotesi accusatorie azzardate". Indagini "saldamente con i piedi per terra, fondate su prove univoche, non su illazioni o pregiudizi anche di natura razziale". Già, perché c'è anche questo: il colpevole silenzio di certa Sinistra che urla quando c'è un atto di razzismo e tace quando le vittime delle "risorse" sono i bianchi. E anche la forza pubblica è costretta a fare i conti con questo "pregiudizio" rosso, per evitare di esser tacciata di razzismo. Succede solo nel Paese dei cachi.



Il Comune ricorderà Pamela in Consiglio. "Una vicenda drammatica - osserva il sindaco Romano Carancini - che ha colpito una ragazza in un momento di particolare fragilità. Un dolore inaccettabile che non cancelleremo anzi da cui siamo ripartiti con una riflessione complessiva che ha coinvolto l'intera comunità".