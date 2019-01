Bari, il sindacato dimentica i lavoratori ma scende in piazza per gli immigrati

Un minuto di silenzio, in cerchio mano nella mano, bandiere dell'Italia fatte sventolare sul mare e poi un lungo applauso. Si è svolto anche a Bari, ieri, il flash mob unitario #fateliscendere organizzato da Cgil, Cisl e Uil per i 47 migranti della Sea Watch da 12 giorni al largo delle coste siciliane.



All'iniziativa hanno partecipato circa 200 persone tra rappresentanti dei Comuni di Bari e Ruvo di Puglia, e numerose associazioni cittadini, tra le quali Arci Bari, Anpi e La Giusta Causa. "Bari può dare un grande esempio di civiltà, solidarietà e accoglienza a tutto il Paese - ha detto Gigia Bucci, Cgil Bari -. Stanno facendo scendere quelle persone dalla nave ma non c'è ancora chiarezza su quali politiche di integrazione questo Stato vuole adottare".