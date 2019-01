L'ultima balla della Francia: "Sui migranti aiutiamo l'Italia"

L'Italia? "Oggi in Europa c'è gente che usa toni molto forti, ma non si tratta necessariamente di persone forti. Chiaramente questo nuoce alle nostre relazioni. E tuttavia, martedì sera abbiamo visto Emmanuel Macron e il presidente del consiglio Giuseppe Conte lavorare insieme al salvataggio dei passeggeri della nave Sea Watch".



"Quando gli italiani hanno bisogno di noi, sanno dove trovarci e noi siamo presenti all'appuntamento": la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata dal quotidiano Libération, risponde così a una domanda su ripetuti attacchi del governo giallo-verde contro Emmanuel Macron.