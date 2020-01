Il coronavirus è arrivato anche in Italia. Segnalati a Rome due casi: si tratta di cinesi che erano stati in patria e poi son tornati in Italia, passando per Milano, scrive Il Giorno. E intanto si fa la conta dei danni: il virus che viene dall'Oriente ci è già costato 14 miliardi, titola Libero. A tanto ammontano le ricadute economiche dell'epidemia. Ed il giornale lodigiano Il Cittadino pubblica la testimonianza di un ingegnere 37enne, Lorenzo Brizzolesi di Lodi Vecchio che da anni lavora a Shangai: "Le strade sono deserte, i ristoranti chiusi, tutti i luoghi pubblici sono stati chiusi, l'atmosfera è un po' da film".



"In Cina c'è una situazione economica di stallo. La gente è in panico, tutti indossano le mascherine senza sapere se l'uso di queste sia davvero utile", racconta l'uomo. E c'è chi si attiva anche in Regione Lombardia: l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, interpellato dal vice capogruppo della Lega, Andrea Monti, in diretta su Telelombardia, ha smentito la notizia che i due contagiati dal Coronavirus abbiano fatto tappa 2 giorni a Milano.



“L’Assessore", spiega Andrea Monti, "ha fatto chiarezza sul fatto: i due contagiati hanno fatto scalo e sono ripartiti immediatamente per Verona e le procedure di controllo a Malpensa sono gestite direttamente dal Ministero”.