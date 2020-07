Il pomeriggio Borghese di Radio Padania

Oggi pomeriggio su Radio Padania Libera, nel corso della trasmissione “Potere al Popolo” di Sammy Varin, Giuseppe Brienza, giornalista, saggista e conduttore radiofonico, ha presentato l’ultimo numero del mensile il Borghese, rivista fondata il 5 marzo del 1950 dal genio del grande giornalista e scrittore Leo Longanesi.

Ritornata nelle edicole nel 2001 dopo dieci anni di assenza, la rivista “storica” della Destra culturale italiana, nel suo primo numero ospitava, tra le altre, firme poi divenute illustri come quella di Giuseppe Prezzolini, Alberto Savinio, Giovanni Ansaldo, Ernst Jünger e Indro Montanelli.

L’attuale edizione, pubblicata come mensile dall’editore “Pagine” (via G. Serafino, 8 - 00136 Roma, tel. 06/45.46.86.97; www.pagine.net), è diretta da Claudio Tedeschi, figlio del direttore della rivista dal 1957 al 1993 Mario Tedeschi (1924-1993). Longevo come il padre, Claudio Tedeschi ha quasi raggiunto il ventesimo anno di direzione della nuova serie e, riconoscendo l’importanza della testata per scrivere una storia veritiera sia della “prima” sia della “seconda Repubblica” italiana, nel novembre scorso gli è stato assegnato il Premio nazionale Caravella Tricolore 2018.

Dell'attuale redazione fanno parte le “tradizionali” firme della destra italiana come Marcello Veneziani, Gennaro Malgieri, Adalberto Baldoni, Mario Bernardi Guardi, Mario Bozzi Sentieri, Gianfranco de Turris, Andrea Marcigliano, Antonio Saccà ed Hervé Cavallera, oltre a molti giovani.

All'interno di ogni numero si trovano 4 pagine del "meglio del Borghese", che riproducono i migliori articoli di Gianna Preda, Mario Tedeschi, Claudio Quarantotto, Adriano Bolzoni, Giuseppe Prezzolini, Luciano Cirri, oltre ai tanti e vari nomi della cultura e del giornalismo di quegli anni, per segnare anche da questo punto di vista una “continuità ideale” fra il vecchio Borghese ed il nuovo.

Nel numero 7 del luglio 2020 (pp. 80, € 7) troviamo l’editoriale del direttore Tedeschi dal titolo “Black Power: il falò delle nullità”, che tratta della polemica-principe che ha imperversato in questi ultimi mesi: l’accusa di razzismo, inadeguatezza e autoritarismo nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a 100 giorni dalla data delle nuove elezioni per la Casa Bianca.

Fra i tanti citiamo poi l’articolo del filosofo Hervé Cavallera, ordinario di Storia della pedagogia nell’Università del Salento, dal titolo “Un Governo che non vuole sciogliersi”, che descrive le carenze e gli insuccessi del “Conte 2” e la consueta rubrica di Marcello Veneziani “Electro shock. Per guarire dalla follia del politicamente corretto”, dedicata al 50° anniversario della rivolta di Reggio Calabria, che scoppiò il 13 luglio del 1970.