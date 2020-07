Pianeta Terra: siamo proprio messi male

L'emergenza Covid - scrive Il Bo, rivista online dell'Università di Padova - non deve farci dimenticare altre fonti di allarme, per esempio il climate change: gli scenari sono "peggiori di quanto previsto". Nessuna emergenza dovrebbe essere dimenticata, - scrive la rivista, "tantomeno una legata a un fenomeno globale che rischia di portare il pianeta Terra verso danni irreversibili, a meno di un decisivo e rapido intervento. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: la pandemia di Covid-19 non può essere un alibi per dimenticarsi di parlare del cambiamento climatico in atto e delle sue conseguenze".



Ed è proprio un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Reviews of Geophysics e commissionato dal World Climate Research Program (WCRP), a ricordarci come il pericolo del cambiamento climatico non sia scomparso per magia, ma sia lì, pronto a colpire e a colpire ancora. Le 165 pagine dello studio possono essere riassunte così: il ritmo di emissioni di CO2 derivate dall`attività umana sta aumentando così tanto da attivare meccanismi irreversibili di danno alla Terra e al suo clima. Gli studiosi hanno analizzato uno dei più importanti e assillanti quesiti: quanto sensibile è il clima del nostro pianeta rispetto a un aumento del doppio della quantità di CO2 nell`atmosfera?



Per oltre 40 anni si è parlato di un aumento delle temperature - rispetto all`era preindustriale - stimato tra gli 1,5 e i 4,5° C. Bene, quest`ultimo parametro non viene rivisto e rimane valido. A cambiare sono le probabilità che questo aumento di temperatura si attesti nella parte più bassa del range: praticamente inesistenti. Le analisi portano tutte verso un`unica direzione: se davvero le emissioni di CO2 nell`atmosfera raddoppiassero rispetto all`era preindustriale, il mondo dovrebbe fronteggiare un surriscaldamento compreso tra i 2,3 e i 4,5° C. La probabilità di rimanere sotto ai 2° C di aumento sarebbe al di sotto del 5%, mentre ci sarebbe una probabilità compresa tra il 6 e il 18% di superare i 4,5° C.