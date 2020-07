Coltivava cannabis, denunciato quarantenne a Trento

I Carabinieri della Compagnia di Trento hanno rinvenuto una piantagione di marjuana, nei pressi dell'abitato di Villazzano, costituita da una ventina di piante, alte circa 2,5 metri, tutte ben curate. Un quarantenne è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria del capoluogo.



Le piante di cannabis sativa sono state e sottoposte a sequestro, per procedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative, a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri (LASS) per stabilire l'effettiva presenza e percentuale di principio attivo contenuto.



L'agricoltore, un uomo di 40 anni, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Trento all'Autorità Giudiziaria del capoluogo, essendosi reso responsabile del reato di coltivazione di sostanza stupefacente. All'interno dell'abitazione dell'uomo, è stata inoltre rinvenuta ulteriore marijuana, per un peso complessivo di circa 10 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. L'uomo è stato accompagnato presso la Caserma di via Barbacovi, dopo le formalità di rito.