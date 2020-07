Da Regione Lombardia 10.000 euro per ridare vivibilità al centro di Isorella

"La variante alla SP 24 è un'opera che si rende necessaria per il territorio bresciano e nello specifico per il Comune di Isorella, che è attraversato dalla strada provinciale Brescia-Parma. Stiamo parlando di un'arteria pesante, sulla quale ogni giorno transitano innumerevoli mezzi, anche pesanti, generando un traffico insostenibile ed un notevole disagio sia per i cittadini che per i viaggiatori. Ci troviamo di fronte ormai ad una situazione critica, che ha già determinato molti incidenti". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti commenta l'Ordine del Giorno di Regione Lombardia con cui martedì scorso si è chiesto di finanziare la variante alla SP 24 nel Comune di Isorella. Odg approvato dall'Aula del Pirellone.





Spiega Ceruti: "La pericolosità di quel tratto di strada richiede un intervento che non può più aspettare. Regione Lombardia finanzierà l'opera con 10.000 euro e da parte mia, in quanto firmataria, congiuntamente alla collega Simona Tironi, di un Ordine del Giorno al Consiglio Regionale, sono particolarmente soddisfatta perché tale problema l'ho vissuto personalmente come amministratore locale del paese confinante. Conosco dunque bene la criticità del tratto interessato".



"L'opera non poteva più essere rimandata e Regione Lombardia oggi risponde concretamente finanziando con una somma importante l'intervento. I cittadini di Isorella e le attività commerciali potranno riappropriarsi di quel centro che negli ultimi anni, a causa di un tratto di strada ipercongestionato, era rimasto sacrificato", conclude Ceruti.