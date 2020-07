Fontana stanzia 7 milioni e mezzo per Bergamo

"Dal Bilancio di Regione Lombardia fondi a pioggia per la Bergamasca. Grazie ai miei Ordini del Giorno in arrivo contributi per la riqualificazione del centro urbano di Covo e per le piste ciclopedonali di Bottanuco e Fontanella. Opere per un valore stimato di 7 MILIONI E MEZZO di euro! E grazie al collega Malanchini in arrivo 400.000 euro per il restauro del patrimonio artistico e architettonico della mia Martinengo. Grazie, presidente Fontana, grazie Regione Lombardia!". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, bergamasca.