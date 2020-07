Palermo, turista USA fugge per evitare il tampone

E' risultato negativo al covid 19 il turista statunitense che è fuggito ieri dall'albergo quando sono arrivati i sanitari dell'Asp. L'uomo si trovava in un albergo del centro di Palermo con la febbre che aveva superato 38 e come da protocollo sono arrivati i sanitari per eseguire il tampone. A quel punto il turista è fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri non distante dal teatro Politeama. Il paziente è stato portato all'ospedale Ingrassia per eseguire il tampone come da prassi; l'esito, come confermano dall'azienda sanitaria, e' stato negativo al Covid.