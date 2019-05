La supercazzola di Di Maio: “Il Movimento non perde mai, impara”

Se prendi una mazzata inenarrabile alle Europee con un tracollo di voti rispetto a qualche mese prima, dimezzando il tuo consenso, non hai molti eufemismi per dire che tu non abbia perso. Abbozzare è difficile, risulterebbe almeno ridicolo, ipocrita, disonesto – parola orribile per chi predica l’esatto opposto, come fosse un motto di battaglia.



Eppure, il Vice-Premier Di Maio oggi ha trovato le parole e la formula per rilanciare il suo operato, dopo ch’è stato blindato dai big del Movimento, lo stesso Beppe Grillo è sceso in campo per difenderlo. Di Battista ha deposto le armi, sicuramente riprenderà a cannonare dopo il voto di oggi sulla piattaforma Rousseau, che si presume salverà lo stesso Di Maio, ed il Governo (per il momento).



Dunque, qual è l’analisi del pentastellato? Semplice, il Movimento 5 Stelle non perde mai, o vince o impara. Non è una interpretazione giornalistica, parole sue: “Già l’ho detto: il MoVimento 5 Stelle non perde mai: o vince o impara. E adesso stiamo ripartendo. Torneremo più forti di prima, ve lo assicuro. Torneremo più forti degli altri e cambieremo davvero questo Paese, come abbiamo iniziato a fare in questo primo anno di governo!”



Non solo, nonostante il livore che hanno colato a badilate all’interno del dibattito pubblico, e soprattutto contro la Lega che ha sempre mantenuto un atteggiamento di lealtà, accusa Di Maio: “È sempre la stessa storia, che si protrae da anni. Noi contro tutti, tutti contro di noi. È un meccanismo collaudato, ma noi non cediamo di un centimetro.” Peccato che nessuno abbia loro lavorato contro, hanno fatto benissimo da soli, e così è stato percepito dall’elettorato.