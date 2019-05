Il Governo e il 73° anniversario della Repubblica Italiana

La prima uscita ufficiale del Governo Conte appena formato, se ricordiamo, è avvenuta lo scorso anno proprio in occasione della celebrazione della festa della Repubblica italiana, nell’ineguagliabile cornice di via dei Fori imperiali (Roma). A poche ore dal giuramento dell’esecutivo “giallo-verde”, infatti, avvenuto appunto nel pomeriggio del 2 giugno 2018 al Quirinale, il neo-presidente del Consiglio Giuseppe Conte assistette alla parata militare accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Ma quanta acqua è passata d'allora sotto i ponti!

Le celebrazioni per la festa del 2 giugno, infatti, si preparano in un clima molto meno disteso rispetto a quello dello scorso anno. Anzi, in un contesto di vera tensione, se pensiamo non solo alle fibrillazioni post-elettorali, ma anche al discusso tema dell’inclusione, scelto come leitmotiv della cerimonia.

Una nota positiva e universalmente condivisa del programma della prossima giornata di domenica, però c’è, e vale la pena menzionarla. Sarà infatti il Gruppo paralimpico della Difesa, appartenente al personale della Riserva selezionata, ad aprire assieme al personale civile del comparto ed ai veterani la sfilata del 2 giugno. Ai Fori imperiali sfileranno quest’anno 3.975 persone, per celebrare il 73° anniversario della Repubblica italiana. Oltre alle Associazioni combattentistiche parteciperanno alla parata anche 300 sindaci dei più vari Comuni d’Italia. Le celebrazioni inizieranno alle 9.15, con l’apertura dei militari paralimpici, feriti nella carne e nell'animo sui fronti più duri, dalle missioni di pace ai diversi contesti operativi.