Compagno cacciaballe: "Bimba migrante morta a bordo". Era una balla

Se le inventano proprio tutte per far passare Salvini e il Governo per cattivoni e imporci a tutti i costi l'invasione, i cari (nel senso di poco economici, visto quanto ci costa l'accoglienza imposta) buonisti. Che adesso arrivano ad immaginarsi morti farlocchi pur di passare per vittime. Specie se i morti inesistenti sono bambini. Una tecnica già collaudata dai palestinesi - tanto cari alla Sinistra, evidentemente si scambiano i segreti del mestiere - che da una quindicina d'anni trasmettono sulle loro tv satellitari tipo Palestinian Tv video più o meno fasulli di bimbi uccisi dai "cattivi" israeliani pur di far montare l'odio antioccidentale.





Ma torniamo agli immigrati. La fake news del giorno è la notizia che della bambina di 5 anni morta a bordo di un gommone alla deriva, balla sparata via twitter da Alarm phone, accusando la Marina militare di non intervenire per prestare soccorso. "Peccato che quasi in contemporanea al tweet, il pattugliatore Cigala Fulgosi salva ben 100 migranti. A bordo non c'era nessuna bambina morta, ma per ore i talebani dell'accoglienza hanno addirittura evocato lo spettro del nazismo sulla Marina militare", scrive oggi Il Giornale.





E - poteva mancare? - il no global Luca Casarini, portavoce di Mediterranea, sotto indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che spara a zero: "Ci sono molti bambini e donne incinte. ItalianNavy è in zona. Dovete farli morire per il risultato delle elezioni?". Tutto falso. Qualcuno gli dica che le elezioni son passate. E che i buonisti dell'accoglienza le hanno perse...