I kompagni imbrattano la sede della Lega di Cremona

"Prima le scritte contro il Governatore Fontana, poi gli atti vandalici all'auto del sindaco leghista di Vailate, adesso la devastazione in una sede della Lega a Cremona. C'è un clima di odio montato ad arte nei confronti di chi non la pensa come i kompagni che sbagliano e che continuano imperterriti ed impuniti a sbagliare, fregandosene di tutto e di tutti. Mi auguro che gli esponenti del Partito Democratico si uniscano a me nella condanna di questi atti criminosi, ad opera di scriteriati che confido siano prontamente individuali e puniti severamente. La mia solidarietà ai militanti della sezione della Lega di Cremona, una volta di più vittime dell'intolleranza e della ferocia di chi ci va raccontando di agire in nome di un malinteso senso di democrazia". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena.