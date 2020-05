Mascherine tricolori. in 100 a Firenze contro il Governo

Un centinaio di persone hanno partecipato sabato alla protesta delle 'Mascherine Tricolori' a Firenze, in piazza Santa Croce. Per il quinto sabato consecutivo, in oltre 100 città italiane, il movimento è sceso in piazza, è stato spiegato, "per manifestare contro il Governo Conte, le restrizioni alla libertà giustificate con l'emergenza sanitaria e le misure insufficienti messe in campo per far fronte ad una crisi economica e sociale senza precedenti".



Nel corso della protesta è stata anche annunciata una grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma nel mese di giugno. Tra le richieste, si legge in una nota, "una sanatoria per tutte le multe elevate durante l'emergenza coronavirus, lo stop alle tasse per tutto il 2020, soldi a fondo perduto e finanziamenti immediati che non passino per le banche, un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo, regole meno stringenti per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire. E soprattutto che questo Governo, incapace e schiavo di Bruxelles, vada a casa e che la parola torni al popolo".