Palermo, fallimento Pums. Protesta la Lega

"Ennesima bocciatura dell'assessore Catania e dell'amministrazione Orlando, questa volta direttamente dal ministero. Come si fa a negare la bocciatura se per il Pums presentato è stato assegnato direttamente dal Mit un punteggio di 1,75 che non arriva nemmeno alla soglia minima di accesso pari a 2,00?". A dirlo sono i consiglieri comunali della Lega di Palermo, Igor Gelarda, Alessandro Anello, Marianna Caronia ed Elio Ficarra, che aggiungono: "La Lega lo aveva già denunciato ad ottobre 2019 facendo rilevare che le osservazioni al Pums erano assolutamente fondate e che era necessario intervenire subito e nello specifico bisognava correggere alcune cose".

"Ad esempio che i dati del quadro conoscitivo non sono stati rilevati dal numero di passeggeri effettivamente trasportati da e per la città metropolitana - dicono gli esponenti del Carroccio - ma tenendo conto solo del Comune di Palermo. Ancora che il campione dati 'domanda di trasporto' non risulta attendibile perché limitato alle sole ore di punta, trascurando popolose aree periferiche della 'città dispersa'. Oppure che i dati alla base del Pums fanno riferimento al questionario su un campione di appena 2.500 riscontri ovvero del 0,3 per cento dell'intera popolazione residenti. Un vero e proprio disastro targato Orlando-Catania. Questa bocciatura - concludono - implica il rischio reale di perdere milioni e milioni di finanziamenti per la nostra città ed è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di questo assessore che ha già fatto troppi errori e deve andare via" .