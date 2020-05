Cuomo: "La protesta per Floyd? Per le diseguaglianze sociali"

L'ondata di proteste negli Stati Uniti per la morte dell'afroamericano George Floyd è collegata anche alle disuguaglianze di fronte all'epidemia del coronavirus. Lo ha detto sabato il governatore democratico dello stato di New York, George Cuomo, riferendosi al fatto che nel paese il contagio è maggiormente diffuso fra poveri e minoranze etniche.



"Il Covid appare come una questione sanitaria, ma a livello più profondo è una questione di disuguaglianza nelle cure sanitarie. E poi c'è il caso di George Floyd, che attiene alle disuguaglianze e le discriminazioni nel sistema giudiziario penale. Sono collegati", ha detto Cuomo, citato dalla Cnn.