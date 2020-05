Forlì, paziente di 103 anni batte il covid

"Ha 103 anni la signora ospite della casa di riposo Pietro Zangheri che ha sconfitto il Covid e oggi può dirsi definitivamente guarita". A darne notizia, con una nota di commozione, è il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che parla di una "guarigione al limite dell'incredibile, ma altrettanto simbolica per una duplice ragione. Prima di tutto - spiega il primo cittadino - perché la signora è guarita proprio all'interno della Zangheri, dove si trovava in isolamento precauzionale dopo essere risultata positiva al coronavirus. E poi perché la sua vittoria è il monito di una donna che a 103 anni ce l'ha fatta, vincendo la sua partita contro il Covid. In un tempo in cui la morte ci scorre davanti, la vicenda di questa anziana signora ci riempie di gioia e di speranza".