2 Giugno, negata a Salvini l'autorizzazione a deporre una corona di fiori

"Apprendiamo dalla stampa che ci sarebbe stata negata l'autorizzazione a deporre una corona di fiori all'Altare della Patria il 2 giugno. Non si può neanche onorare la memoria ed il valore dei Militari italiani caduti per difendere la Patria? Alla faccia della democrazia... Io non mi fermo, l'Italia non si arrende". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega. Proteste anche da Giorgia Meloni. Anche a lei è stata negata l'autorizzazione.