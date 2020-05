Los Angeles, la polizia arresta cinquecento manifestanti

Raffica di arresti anche a Los Angeles durante le proteste delle ultime ore. Qui, venerdì notte, sono state fermate tra le 400 e le 500 persone, come ha confermato alla Cnn il portavoce del Los Angeles Police Department, Josh Rubenstein. I dati esatti - su arresti e feriti - arriveranno nelle prossime ore, ha precisato. Nel frattempo Trump ha annunciato che se le proteste non cesseranno porterà anche i cani da guardia per far azzannare le persone.