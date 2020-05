Gelmini: "Riforma codice appalti e rivedere ruolo Anac"

"Ancora una volta il presidente Berlusconi indica la misura principe da mettere in campo per rilanciare gli investimenti, e con essi l'economia. Bisogna cambiare il codice degli appalti, sostituendo le norme attuali con quelle che hanno consentito la realizzazione del ponte Morandi a Genova in tempi straordinariamente brevi. Alla Camera abbiamo presentato la pdl 'Semplifica Italia', una proposta anti-burocrazia per snellire le leggi e per gettare le basi di un vero rilancio del nostro Paese".



"Tra i punti fondanti la nostra proposta c'è proprio una riforma organica del Codice degli appalti, da rivedere insieme al ruolo dell'Anac. Forza Italia crede fermamente in questa pdl. Lavoreremo senza sosta in Parlamento per farla approvare e ci aspettiamo la partecipazione costruttiva da parte di tutte le forze politiche". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, prima firmataria della proposta di legge 'Semplifica-Italia'.