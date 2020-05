Perugia, "risorse" in moto senza patente. Erano spacciatori

Gli agenti della Squadra Volante, in zona Fontivegge, hanno controllato due cittadini extracomunitari di origini tunisine a bordo di una motocicletta. All'atto del controllo il conducente, un uomo di 30 anni, è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita, mentre il mezzo, di proprietà di un cittadino albanese, è risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria.



Entrambi gli uomini, con numerosi precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, sono risultati negativi a più approfonditi controlli. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente e per non aver assicurato il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.