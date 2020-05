Forza Italia chiede il bonus per gli stagionali

"I lavoratori stagionali sono una colonna portante del sistema produttivo nazionale. Eppure per una parte consistente di questa categoria, a causa di formalismi burocratici, non sono previsti bonus". Lo dice il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Un esercito di invisibili composto ad esempio da quelle lavoratrici e da quei lavoratori i cui contratti di lavoro non sono stati registrati come stagionali ma come contratti a tempo determinato, nonostante sia facilmente comprovabile il carattere di stagionalità", prosegue.



"Un requisito che ha causato un fiume di 'domanda respinta', mettendo in crisi decine di migliaia di famiglie. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato un intervento per risolvere il problema: la soluzione più immediata è consentire la presentazione di un'autocertificazione che permetta a questi lavoratori di qualificarsi per quello che sono: stagionali a tutti gli effetti, a prescindere dalla registrazione del contratto, dei codici Ateco e delle comunicazioni Unilav e del sistema Uniemens''.