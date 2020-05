Virus letale, Fontana non c'entra. Partono le inchieste sul Governo

"Quando in Italia è piombato il coronavirus avevamo sì come ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche assai poche speranze di approntare una difesa sanitaria degna di questo nome come poi effettivamente si è visto. Lo ha raccontato in un lungo documento sullo stato della finanza pubblica la Corte dei Conti, che a differenza di altre istituzioni della Repubblica non è ancora diventata corte di Conte e non risparmia così critiche all’impreparazione e inefficienza di questo governo. Mancavano medici e infermieri (9mila addirittura erano emigrati all'estero) più che terapie intensive, che è invece il refrain di buona parte dell'attuale maggioranza politica. Di più: la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate". Lo riporta oggi il quotidiano romano Il Tempo, che annuncia le indagini di diverse procure sull'operato del Governo.



Lo aveva già annunciato il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli: nelle numerose denunce presentate alle procure del distretto di Corte d’appello sono segnalati anche “rappresentanti del Governo". E "non vanno giù a Giuseppe Conte le parole del procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota, a proposito della mancata istituzione della zona rossa nei comuni lombardi di Nembro e Alzano. "Da quel che ci risulta è una decisione del governo", aveva detto il magistrato, dopo aver ascoltato i fatti ricostruiti dalla viva voce del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Una dichiarazione che di fatto sembra scagionare il Governatore", ha scritto La Stampa.



Incalza il Corriere della sera: "Chiamato a testimoniare, il governatore Attilio Fontana ha assicurato di non aver ricevuto alcuna pressione dagli industriali e ha spostato la responsabilità sull’esecutivo giallorosso: "Era pacifico che la decisione spettasse al governo". E adesso non è escluso che il presidente del Consiglio e altri ministri possano essere ascoltati dai magistrati".