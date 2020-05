Catania, senegalese rapina coppia con una bottiglia rotta

Sbarchi ripresi a pieno ritmo e città sempre più insicure. A Catania è il turno del ventisettenne senegalese Ndione, mancata "risorsa" che nel corso della notte si è distinto per una rapina ai danni di una coppia a passeggio in bicicletta. Tranquillamente, per le vie del centro, in quel quartiere, San Berillo, ormai interamente occupato da migranti gambiani, nigeriani e senegalesi, tra spaccio, prostituzione e contraffazione.





Drammatici i fatti. L'immigrato, tanto per cambiare pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ha pensato bene di fare cassa puntando la bici della coppia. Dopo aver rotto una bottiglia di birra, brandendola come un'arma, ha ferito al volto e alla mano l’uomo. La coppia ha quindi tentato la fuga ma è stata inseguita dalla "risorsa" che nel frattempo si era armata di due bottiglie di vetro rotte. Una volta che la donna è finita in terra, il senegalese le ha sottratto la bici e si è dato alla fuga. Lavoro straordinario quindi per la Polizia di Stato che con uno spiegamento non indifferente di uomini e mezzi ha messo sotto controllo l'intero quartiere fino a quando non ha scovato il migrante e la bici nascosta sotto ad un telo.





Il pericoloso modello M5s-Pd-Leu. Le politiche migratorie del governo Conte-Pd-5Stelle-Leu, continua a rivelarsi un pericolo per la sicurezza delle città. All'insidia costituita dall'ingresso di soggetti propensi a delinquere, si aggiunge l'impegno straordinario a cui vengono costrette le nostre forze dell'ordine, sottratte ad altri importanti compiti, tra cui la lotta alla criminalità organizzata.